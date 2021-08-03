Российский борец Артём Сурков вышел в 1/4 финала Олимпиады-2020, победив американца
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Россиянин Артём Сурков вышел в четвертьфинал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. На старте турнира в Токио он победил американца Алехандро Санчо со счётом 10:4.
Следующий соперник Суркова станет известен позже.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-25-17), на третьем — Япония (17-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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