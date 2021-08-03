Немка Малайка Миамбо завоевала золото Олимпиады-2020 в прыжках в длину

Немецкая легкоатлетка Малайка Миамбо выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в прыжках в длину. Серебряным призёром стала американка Бриттни Риз. Бронза досталась нигерийке Эзе Бруме.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Прыжки в длину

1. Малайка Миамбо (Германия) — 7,00.

2. Бриттни Риз (США) — 6,97.

3. Эзе Бруме (Нигерия) — 6,97.

Россиянка Дарья Клишина не смогла преодолеть квалификацию. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

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