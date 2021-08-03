Немка Малайка Миамбо завоевала золото Олимпиады-2020 в прыжках в длину

Немецкая легкоатлетка Малайка Миамбо выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в прыжках в длину. Серебряным призёром стала американка Бриттни Риз. Бронза досталась нигерийке Эзе Бруме.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Прыжки в длину
1. Малайка Миамбо (Германия) — 7,00.
2. Бриттни Риз (США) — 6,97.
3. Эзе Бруме (Нигерия) — 6,97.
Россиянка Дарья Клишина не смогла преодолеть квалификацию. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
- 3 августа 2021
-
06:42
-
06:33
-
06:26
-
06:24
-
06:18
-
06:17
-
06:10
-
06:06
-
06:05
-
05:59
-
05:45
-
05:44
-
05:17
-
05:13
-
05:05
-
04:51
-
04:42
-
04:17
-
03:45
-
02:30
-
02:04
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:10
- 2 августа 2021
-
23:31
-
23:14
-
23:09
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:10
-
21:49
-
21:08