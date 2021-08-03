Главный тренер сборной России по волейболу отреагировал на победу над Канадой на ОИ-2020

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подвёл итоги встречи 1/4 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) со сборной Канады, которая завершилась уверенной победой россиян — 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

«О том, что матч с Канадой начнётся в девять утра, мы узнали почти в три часа ночи. Благодарен игрокам, что в такой ситуации они хорошо подготовились и решили главную задачу. Ключевым моментом стала концовка второй партии, когда ребята проявили хладнокровие и терпение», — цитирует Саммельвуо телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, в полуфинале сборная России встретится с победителем пары Япония — Бразилия. На групповом этапе сборная России одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

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