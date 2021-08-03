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Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла второе золото ОИ-2021 за день

Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла второе золото ОИ-2020 за день
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Новозеландки Лиза Кэррингтон и Кейтлин Регал выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 м. Серебро завоевали представительницы Польши Каролина Ная и Анна Пулавска. Бронза досталась венгеркам Данюте Козак и Доре Бодоньи.

Для Кэррингтон это второе золото за день. Ранее она победила на дистанции 200 м на байдарке-одиночке.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м
1. Лиза Кэррингтон / Кейтлин Регал (Новая Зеландия) — 1.35,785.
2. Каролина Ная / Анна Пулавска (Польша) — 1.36,753.
3. Данюта Козак / Дора Бодоньи (Венгрия) — 1.36,867.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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