В МОК объявили о начале собственного расследования по делу Тимановской

Марк Адамс, представитель Международного олимпийского комитета (МОК), сообщил, что комитет начал собственное расследование по делу легкоатлетки из Беларуси Кристины Тимановской.

«Мы ожидаем отчёт от НОК Белоруссии сегодня. Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечён в это дело. Это займёт время.

Кристина сейчас планирует своё будущее. Она в безопасном месте. Мы находимся на связи с НОК Польши на предмет того, чем может помочь МОК», — цитирует Адамса ТАСС.

Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх.