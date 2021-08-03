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Бразильянки выиграли золото ОИ-2021 в Токио в парусном спорте в классе 49-й

Бразильянки выиграли золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе 49-й
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Бразильянки Мартине Граэль и Кахена Кунце выиграли золото Олимпийских игр в Токио (Япония) в классе 49-й. Серебряными призёрами стали немки Тина Лунц и Сюзанн Беуке. Бронза досталась представительницам Нидерландов Аннемик Беккеринг и Анне Дютц.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (17-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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