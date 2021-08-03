Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Сборная России эмоционально отпраздновала выход в полуфинал Игр. Фото победы над Канадой

Сборная России эмоционально отпраздновала выход в полуфинал Игр. Фото победы над Канадой
Сборная России
Аудио-версия:
Комментарии

3 августа в Токио мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. На стадии четвертьфинала она обыграла национальную команду Канады со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

В полуфинале сборная России встретится с победителем пары Япония — Бразилия.

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подвёл итоги встречи 1/4 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) со сборной Канады, которая завершилась уверенной победой россиян — 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

«О том, что матч с Канадой начнётся в девять утра, мы узнали почти в три часа ночи. Благодарен игрокам, что в такой ситуации они хорошо подготовились и решили главную задачу. Ключевым моментом стала концовка второй партии, когда ребята проявили хладнокровие и терпение», — цитирует Саммельвуо телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Лучшие кадры с матча Россия — Канада — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021