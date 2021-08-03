Волейболист Михайлов ответил, почему России было сложно в четвертьфинале с Канадой на ОИ

Волейболист сборной России Максим Михайлов ответил на вопрос, почему матч четвертьфинала Олимпиады-2020 с Канадой местами выглядел сложным. Россия победила Канаду со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).
«Мы вели в счёте по ходу всех партий по три-четыре очка. Да, сделали достаточно своих невынужденных ошибок. За счёт этого канадцы нас догоняли.
Это четвертьфинал — конечно, тут будут нервы. Но кто окажется более мастеровитым и устойчивым по психологии в такой игре, тот и возьмёт верх. Просто нам чуть больше везло в такие ключевые моменты. А в целом нельзя допускать такие неровности в игре. Надо играть как можно более ровно», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».
В полуфинале сборная России встретится с победителем пары Япония — Бразилия.
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- 3 августа 2021
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