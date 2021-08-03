Муж легкоатлетки Тимановской ответил, связана ли Кристина с противниками Лукашенко

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, ответил на вопрос, связана ли его супруга с белорусской оппозицией, не поддерживающей президента страны Александра Лукашенко.

«У нас никогда не было связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы обычные спортсмены. Мы просто занимаемся спортом, и нас не интересует оппозиционное движение», — приводит слова Зданевича Sky News.

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Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях Тимановская возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались увезти на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.

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