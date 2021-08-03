Евгений Кузнецов стал пятым в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на ОИ-2020 в Токио
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Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Золото выиграл китаец Сийи Се. Серебряным призёром стал его соотечественник Цзунъюань Ван. Бронза досталась британцу Джеку Ло.
Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Трёхметровый трамплин
1. Сийи Се (Китай) — 558,75.
2. Цзунъюань Ван (Китай) — 534,90.
3. Джек Ло (Великобритания) — 518,00...
5. Евгений Кузнецов (Россия) — 461,90.
На Олимпиаде-2012 в Лондоне Кузнецов завоевал серебро в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина.
На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.
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