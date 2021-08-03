В Токио прибыл последний самолёт с российскими спортсменами, заявленными на ОИ-2020

На Олимпиаду-2020 в Токио прилетела последняя часть российских спортсменов, из числа тех, кто был заявлен на Игры.

В Японию прибыла сборная России по вольной борьбе в составе Заура Угуева (до 57 кг), Гаджимурада Рашидова (до 65 кг), Заурбека Сидакова (до 74 кг), Артура Найфонова (до 86 кг), Абдулрашида Садулаева (до 97 кг) и Сергея Козырева (до 125 кг), команда по художественной гимнастике — Арина и Дина Аверины, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова, а также Анна Чернышева, выступающая в карате.

Также вместе со спортсменами прилетели и другие представители и официальные лица сборной.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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