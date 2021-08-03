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Сборная Италии завоевала золото ОИ-2021 в парусном спорте в классе «Накра 17»

Сборная Италии завоевала золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе «Накра 17»
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Представители Италии Руджеро Тита и Катерина Банти выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в смешанных соревнованиях по парусному спорту в классе «Накра 17». Серебро завоевали британцы Джон Гимсон и Анна Бёрнет. Бронза досталась Паулю Колхоффу и Алике Штулеммер из Германии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (30-19-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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