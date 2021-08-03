Россияне были дисквалифицированы в заезде за 5-е место в командном спринте на ОИ-2020
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Российские велогонщики Денис Дмитриев, Иван Гладышев и Павел Якушевский заняли итоговое 6-е место в командном спринте на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В заключительном заезде со сборной Германии россияне были дисквалифицированы из-за фальстарта.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 30 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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