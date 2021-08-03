Нидерланды выиграли золото в командном спринте по велотреку, установив олимпийский рекорд

Велосипедисты из Нидерландов завоевали золотые медали в командном спринте по велотреку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Их результат — 41,369. Это новый олимпийский рекорд.

Второе место досталось сборной Великобритании, на третьей строчке расположились спортсмены из Франции. Россияне стали шестыми.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 30 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.