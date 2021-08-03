Дарья Клишина — о травме: мышца ушла вниз на 7 сантиметров

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о травме, полученной в квалификации на Олимпиаде в Токио.

«Только вчера, в районе пяти вечера, через полтора дня после инцидента мне сделали МРТ. Это был первый доступный слот записи. Перед этим в русском штабе мне сделали ультразвук. Это, конечно, не дало полноценную картину, не МРТ, но всё же.

Что сказали врачи? Две недели полного отдыха, пока я не перестану чувствовать боль при ходьбе и когда вернусь к нормальной ходьбе без прихрамывания. После этого можно будет начать физиотерапию, электростимуляцию и упражнения на укрепление задней поверхности бедра. Оторвана связка под ягодицей, которая крепит полуперепончатую мышцу к седалищной кости. Мышца ушла вниз на семь сантиметров», — цитирует Клишину сайт «Матч ТВ».