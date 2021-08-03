Белявский объяснил, чего не хватило для медали в упражнениях на параллельных брусьях на ОИ

Российский гимнаст Давид Белявский, который с результатом 15,200 балла занял пятое место в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2020 в Токио, оценил своё выступление.

Золото завоевал китаец Цзинюань Цзоу, у него 16,233 балла. У турка Ферхата Ариджана, ставшего третьим, 15,633 балла.

«Настроение спокойное: подошёл, сделал комбинацию — не хватило в первую очередь сложности. Такое бывает. Ребята делают по 7,0, по 6,9, а у меня 6,6. Бороться с ними можно, медальные ожидания были. От коня не было, а от брусьев — да. Что изменилось с Рио? Базу увеличил, но, видимо, этого мало — ребята пошли дальше. Я с ними же соревновался на чемпионате Европы, и выигрывать получалось. Никто не удивил — все знают, кто что будут делать.

Судейством я доволен — всё в порядке. Ждать ли меня в Париже? Будем стараться, посмотрим, как будет здоровье — я настроен продолжать. Сейчас будет восстановление, и начнём заниматься — времени не очень много: всего два с половиной года. На мир я не поеду. Отмечать медаль? Как-то точно буду, но как — пока не продумали.

Что касается вчерашней ситуации с одинаковыми — я вам не скажу, как мы её обсуждали в команде. Видимо, есть такие правила — мы просто с ними не сталкивались, когда всё изучили — стало понятно», — передаёт слова Белявского корреспондент «Чемпионата».

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