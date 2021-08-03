Давид Белявский: мне не очень понравилась организация ОИ-2020. Были проблемы с автобусами
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Российский гимнаст Давид Белявский рассказал, что ему не понравилось на Олимпиаде 2020 года в Токио.
«Общий итог, если брать команду, — выступили хорошо. Улучшили свой результат по сравнению с прошлой Олимпиадой: сейчас есть золото — оно всегда перевешивает все остальные медали.
Если говорить об организации Олимпиады, то мне не очень понравилось — от Японии я ждал гораздо большего. Видимо, это связано с пандемией — я здесь четвёртый раз и у них всегда было на лучшем уровне. Сейчас были проблемы с автобусами, другие мелкие проблемы», — передаёт слова Белявского корреспондент «Чемпионата».
Также Белявский рассказал, чего не хватило для медали в упражнениях на параллельных брусьях.
Новость по темеБелявский объяснил, чего не хватило для медали в упражнениях на параллельных брусьях на ОИ
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