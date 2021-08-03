Симона Байлз завоевала бронзу в упражнениях на бревне на ОИ, Владислава Уразова стала 8-й

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсменка показала результат 14,000 балла. Россиянка Владислава Уразова с результатом 12,733 балла заняла в финале восьмое, последнее место.

Золото завоевала китаянка Чэньчэнь Гуань, у которой 14,633 балла. Второй стала её соотечественница Сицзин Тан (14,233 балла).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.