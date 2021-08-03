Российская гандболистка Фомина: с Черногорией нельзя расслабляться, даже ведя в 8 мячей

Российская гандболистка Ольга Фомина поделилась ожиданиями от предстоящей игры с Черногорией в четвертьфинале Олимпиады-2020 в Токио.

«Как показала Олимпиада, проходных соперников нет, каждый может выиграть у каждого. Для нас Олимпиада началась нервно, и ни одну игру со счетов мы не сбрасываем.



После первых двух игр у нас было давление от своей игры. Нам было плохо от неё. Нам хотелось показать то, что умеем. Постепенно набираем ход и хочется сохранить настрой и энергию. Надеюсь, что нам её хватит на оставшиеся игры.



Черногория всегда играет до победного, до свистка. В прошлых играх с ними мы вели пять мячей, а потом подпустили их. С ними нельзя расслабляться, даже ведя в восемь мячей. Жёсткий и напористый характер — это их отличительная черта», — сказала Фомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.