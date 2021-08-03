Дзюдоист Михайлин: Игры-2016 показали — у нас «одноразовые» олимпийские чемпионы

Серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне, многократный чемпион мира и Европы по дзюдо Александр Михайлин оценил выступление россиян на Играх в Токио. Российские дзюдоисты завоевали лишь три бронзовые медали.

«Моё личное мнение — фурор 2012 года сыграл плохую шутку с российским дзюдо. Тогда все начали говорить о том, что это прорыв, что наше дзюдо выходит на другой уровень. На тот момент это действительно было так: ошеломительный успех на Олимпиаде, первое место на чемпионате мира в командных соревнованиях. Год был шикарный, ничего лучше для нашей сборной и не представишь…



Что происходит дальше? Возможно, после этого ошеломительного успеха у тренерского штаба выросли «крылья бабочек», и этой своей «пыльцой» они заставили поверить спортсменов в то, что они непобедимы, что все их соперники теперь будут падать сами — типа «сильно можно не напрягаться, мы же и так красавцы». Это моё личное мнение, а результат последней Олимпиады это, в принципе, подтверждает — в Рио начался спад, который продолжился в Токио.

Многие сравнивают спортивные соревнования с войной. Если, грубо говоря, я пошёл в атаку и пробился, то уже не пойду назад — я пойду вперёд, чтобы выиграть всю войну. Здесь то же самое: если я достиг определённого успеха, то буду его развивать. А в Рио спустя 4 года после шикарного выступления наш результат начал угасать, даже несмотря на очередные золотые медали для сборной. Дело в том, что Игры 2016 года показали одну важную вещь — у нас «одноразовые» олимпийские чемпионы. То есть человек, выигравший Олимпиаду, после неё перестаёт быть спортсменом. И это не обидные слова, посмотрите сами: в Рио не было ни одного чемпиона или призёра Лондона, кроме Тагира Хайбулаева. Я очень уважительно отношусь к Тагиру, но тогда он просто не был готов. И то, что он вышел на Олимпиаду и в первой же встрече проиграл, для олимпийского чемпиона, наверное, не самое приятное чувство — тут я его прекрасно понимаю. Но такое решение тренерского штаба всё-таки было ошибочным.

После Олимпиады в Рио я сказал спортсменам, что если они не внесут определённые корректировки в текущий тренировочный процесс, то они опять опустятся на те же позиции, которые занимали до последних Игр. И тогда для них всё очень быстро закончится», — цитирует Михайлина Metaratings.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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