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Сергей Шубенков не выступит на Олимпиаде в Токио в беге на 110 м с барьерами

Сергей Шубенков не выступит на Олимпиаде в Токио
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Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков не выступит на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в беге на 110 м с барьерами из-за травмы. Сегодня, 3 августа, он должен был принять участие в третьем квалификационном забеге, но не вышел на старт.

Полуфинальные забеги состоятся завтра. Финал запланирован на 5 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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