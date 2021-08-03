Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Нагорный показал результат 14,533 балла.
Золото завоевал японец Даики Хасимото, на счету которого 15,066 балла. Вторым стал хорват Тин Србич (14,900 балла).
Ранее на ОИ в Токио Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и бронзовым призёром — в личном. Также он серебряный призёр Игр-2016 в командном многоборье.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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- 3 августа 2021
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