Чемпионка ОИ Ангелина Мельникова опубликовала пост о негативных моментах на Играх-2020

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый выступлению на Олимпиаде в Токио. На Играх-2020 спортсменка завоевала золото в командном многоборье и бронзу — в личном, а также завоевала бронзу в вольных упражнениях и стала пятой в опорном прыжке.
«Хочется выразить слова благодарности людям, которые болели и переживали за меня.
Был пройден очень долгий и непростой путь к этим победам. Оборачиваясь назад, я бы не повторила это снова. Слишком тяжело даже вспоминать, не то чтобы прожить это снова. База, полтора года без возможности выезда оттуда, моральное истощение от недостатка обычной, бытовой жизни. У-у-уф-ф.
Что я скажу о результате? Он удовлетворительный. Всегда можно лучше. Всё сидела и злилась на себя за свои брусья в финале. Но в любом случае я делала свой максимум и очень старалась. А случилось уже, как случилось.
Рада быть в финале на прыжке. Рисковала сильно. Прыжок был очень сырой. Тут результат ожидаемый. Счастлива, что хватило смелости зайти на стандарт, да ещё и на ногах остаться. Но это был важный шаг для меня. Где ещё, как не на Олимпийских играх, идти на риск?!
Этот пост о негативных моментах. Закончим его. Это мои первые мысли», — написала она в своём «инстаграме».
- 3 августа 2021
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