Сергей Шубенков покинул олимпийский стадион в Токио на коляске и с костылями

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков был вынужден покинуть олимпийский стадион в Токио (Япония) на коляске и с костылями. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
«Он получил травму на разминке и был вынужден сняться. Потребовались коляска и костыли», — приводит слова Клевцова «РБК-Спорт».
Полуфинальные забеги состоятся завтра. Финал запланирован на 5 августа.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 3 августа 2021
-
14:18
-
14:14
-
14:11
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:42
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:27
-
13:25
-
13:15
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:41
-
12:38
-
12:24
-
12:13
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
12:02
-
11:43
-
11:36
-
11:34
-
11:27
-
11:16
-
11:14
-
11:11