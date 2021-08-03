Сергей Шубенков покинул олимпийский стадион в Токио на коляске и с костылями

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков был вынужден покинуть олимпийский стадион в Токио (Япония) на коляске и с костылями. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

«Он получил травму на разминке и был вынужден сняться. Потребовались коляска и костыли», — приводит слова Клевцова «РБК-Спорт».

Полуфинальные забеги состоятся завтра. Финал запланирован на 5 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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