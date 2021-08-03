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Борзаковский рассказал подробности о травме Шубенкова, из-за которой тот снялся с ОИ-2020

Борзаковский рассказал подробности о травме Шубенкова, из-за которой тот снялся с ОИ-2020
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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский прокомментировал травму чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова, из-за которой тот снялся с соревнований в беге на 110 м с барьерами на Олимпиаде-2020 в Токио.

«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, всё пролечил. Потом вроде было всё нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия.

Я очень расстроен, что так получилось. Очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет восстановиться», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

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Новости. Олимпиада 2020
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