Борзаковский рассказал подробности о травме Шубенкова, из-за которой тот снялся с ОИ-2020
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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион 2004 года Юрий Борзаковский прокомментировал травму чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова, из-за которой тот снялся с соревнований в беге на 110 м с барьерами на Олимпиаде-2020 в Токио.
«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, всё пролечил. Потом вроде было всё нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия.
Я очень расстроен, что так получилось. Очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет восстановиться», — приводит слова Борзаковского ТАСС.
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