«Верила, что наша советская и российская гимнастика лучше всех». Хоркина — об итогах ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала выступления российских гимнастов на Олимпиаде в Токио. Российские гимнасты завоевали два золота, оба — в командном многоборье (мужчины и женщины).

«У нас исторические победы, много медалей в копилке России, теперь будем отмечать. Я всегда верила, что наша советская, а теперь российская гимнастика лучше всех. Мы долго ждали наших девочек — они подросли, выиграли золото.

Мальчишкам было невероятно тяжело — и здесь надо отметить Артура Далалояна. Он повёл себя очень мужественно — своими оценками в многоборье, собранностью, огромным терпением и болью добился результата. Он поддерживал Нагорного, чтобы тот не дрогнул! Но главное — это целостная команда, которая не спеша вместе шла к победе. Похватали и в отдельных снарядах, да, там есть специалисты, которые готовят их всю жизнь. Надеюсь, многих ребят мы ещё увидим в предолимпийский и олимпийский сезон.

Я поздравляю с этим успехом всех, кто переживал за ребят, их тренеров и первых тренеров, федерацию гимнастики, детско-юношеские школы, и, конечно, самих ребят. Теперь они вошли в нашу олимпийскую семью», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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