Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). После победы Мусы Евлоева в соревнованиях по греко-римской борьбе Россия обошла в таблице медалей Великобританию.
В активе сборной России 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. У Великобритании 13 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 20 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-19), на третьем — Япония (19-6-11). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
- 3 августа 2021
-
15:58
-
15:48
-
15:44
-
15:35
-
15:31
-
15:29
-
15:20
-
15:16
-
15:12
-
15:09
-
14:59
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:11
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:42
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:27