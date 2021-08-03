Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). После победы Мусы Евлоева в соревнованиях по греко-римской борьбе Россия обошла в таблице медалей Великобританию.

В активе сборной России 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. У Великобритании 13 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 20 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-19), на третьем — Япония (19-6-11). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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