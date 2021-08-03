Наталья Антюх: травма Шубенкова — самое печальное. Он готовился к этим ОИ девять лет

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх поделилась мнением по поводу травмы легкоатлета Сергея Шубенкова, который сегодня снялся с соревнований в беге на 100 м на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Потеря в том, что человек просто не смог выйти на старт из-за травмы. Он готовился к этим соревнованиям девять лет. То есть были перерывы со всеми санкциями к нам. И тут человек вышел и получил травму. Для него это самое печальное. Для него именно.
Для страны обидно, что человек травмировался. А была бы медаль или нет, это спорт — всё может произойти: пробежал удачно или неудачно… Но травма — это самое печальное», — приводит слова Натальи «Матч ТВ».
Напомним, сегодня Шубенков должен был принять участие в четвёртом квалификационном забеге, но не вышел на старт из-за травмы, которую получил во время разминки.
- 3 августа 2021
-
15:58
-
15:48
-
15:44
-
15:35
-
15:31
-
15:29
-
15:20
-
15:16
-
15:12
-
15:09
-
14:59
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:11
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:42
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:27