Наталья Антюх: травма Шубенкова — самое печальное. Он готовился к этим ОИ девять лет

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх поделилась мнением по поводу травмы легкоатлета Сергея Шубенкова, который сегодня снялся с соревнований в беге на 100 м на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Потеря в том, что человек просто не смог выйти на старт из-за травмы. Он готовился к этим соревнованиям девять лет. То есть были перерывы со всеми санкциями к нам. И тут человек вышел и получил травму. Для него это самое печальное. Для него именно.

Для страны обидно, что человек травмировался. А была бы медаль или нет, это спорт — всё может произойти: пробежал удачно или неудачно… Но травма — это самое печальное», — приводит слова Натальи «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Шубенков должен был принять участие в четвёртом квалификационном забеге, но не вышел на старт из-за травмы, которую получил во время разминки.