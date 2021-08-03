Армянский борец Алексанян после поражения от Евлоева: надо быть из России, чтобы выиграть

Армянин Артур Алексанян, проигравший россиянину Мусе Евлоеву в финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио, выразил недовольством исходом схватки.

«Надо быть из России, чтобы выиграть», — приводит слова Алексаняна сайт «Матч ТВ».

Победа Евлоева позволила России подняться на пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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