Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Американка Сток Менса выиграла золото ОИ-2021 в соревнованиях по борьбе

Американка Сток Менса выиграла золото ОИ-2020 в соревнованиях по борьбе
Комментарии

Американка Тамира Марианна Сток Менса выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 68 кг. В финальном поединке она победила нигерийку Блессинг Оборудуду со счётом 4:1.

Обладательницами бронзы стали украинка Алла Черкасова и Мээрим Жуманазарова из Киргизии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Армянский борец Алексанян после поражения от Евлоева: надо быть из России, чтобы выиграть
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021