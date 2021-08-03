Американка Сток Менса выиграла золото ОИ-2020 в соревнованиях по борьбе

Американка Тамира Марианна Сток Менса выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 68 кг. В финальном поединке она победила нигерийку Блессинг Оборудуду со счётом 4:1.

Обладательницами бронзы стали украинка Алла Черкасова и Мээрим Жуманазарова из Киргизии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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