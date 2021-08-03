Чемпион СССР Жолобов оценил победу российских ватерполисток в четвертьфинале ОИ

Вице-президент Федерации водного поло России, чемпион СССР Олег Жолобов прокомментировал победу женской сборной России над Австралией (9:8) в четвертьфинале Олимпиады-2020 в Токио.

«Не могу сказать, что с Австралией была валидольная игра, но сложная для восприятия. Мы всю игру вели, показали лучшую игру на Олимпийских играх. В защите сыграли отлично, отдельно отмечу Анну Карнаух. Я еще не вижу её проценты, но у неё было 38 процентов, а тут будет ближе к 70. Екатерина Прокофьева очень здорово помогала команде, Симанович два мяча забросила со столба, а Глызина тоже забила два, но не забила пенальти.

Повторюсь, хорошая и добротная игра с той командой, которая была нам по зубам. Австралия — очень опытная сборная, у них есть спортсменки, которые выступают не первую и даже не вторую или третью Олимпиаду. Также есть молодые игроки и интересный тренер-серб. Но мы по всем показателям сегодня были лучше, Австралия просто безобразно разыгрывала лишнего. Мы не сильно лучше них разыгрывали, но всё равно лучше. И ещё раз отмечу Анну Карнаух, она сразу начала выступать. Это именно тот момент, когда вратарь — половина команды», — сказал Жолобов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.