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Российский тяжелоатлет Тимур Наниев стал четвёртым на Олимпиаде-2020 в Токио

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвёртое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в весовой категории до 109 кг. Золото завоевал представитель Узбекистана Акбар Джураев. Серебряным призёром стал армянин Симон Мартиросян. Бронза досталась латвийцу Артуру Плесниексу.



Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. До 109 кг

1. Акбар Джураев (Узбекистан) — 430 кг (193 + 237).

2. Симон Мартиросян (Армения) — 423 (195 + 228).

3. Артур Плесниекс (Латвия) — 410 (180 + 230).

4. Тимур Наниев (Россия) — 409 (188 + 221).

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



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