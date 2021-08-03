Томпсон выиграла золото в беге на 200 м и стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой

Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в беге на 200 м на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат спортсменки — 23,53.

Серебряную награду завоевала представительница Намибии Кристин Мбома, бронза у американки Габриэль Томас, в шаге от пьедестала остановилась Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.