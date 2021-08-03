Польская легкоатлетка Анита Влодарчик выиграла золото ОИ-2020 в метании молота
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Польская легкоатлетка Анита Влодарчик завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в метании молота. Серебряным призёром стала китаянка Ван Чжэн. Бронза досталась ещё одной представительнице Польши, Мальвине Копрон.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Метание молота
1. Анита Влодарчик (Польша) — 78,48.
2. Ван Чжэн (Китай) — 77,03.
3. Мальвина Копрон (Польша) — 75,49.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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