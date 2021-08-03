Американка Атинг Му завоевала золото ОИ-2020 в беге на 800 м

Американская легкоатлетка Атинг Му завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в беге на 800 м. Спортсменка показала результат 1.55,21, это национальный рекорд.

Серебро завоевала британка Кили Ходжкинсон, пробежавшая два круга за 1.55,88, это также национальный рекорд. Третье место с личным рекордом заняла другая американка Рэвин Роджерс (1.56,81). Российские спортсменки в данном виде легкоатлетической программы не выступали.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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