Американка Атинг Му завоевала золото ОИ-2020 в беге на 800 м
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Американская легкоатлетка Атинг Му завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в беге на 800 м. Спортсменка показала результат 1.55,21, это национальный рекорд.
Серебро завоевала британка Кили Ходжкинсон, пробежавшая два круга за 1.55,88, это также национальный рекорд. Третье место с личным рекордом заняла другая американка Рэвин Роджерс (1.56,81). Российские спортсменки в данном виде легкоатлетической программы не выступали.
Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Женщины. 800 м. Финал
03 августа 2021, вторник. 15:25 МСК
Окончено
1
Атинг Му
США
1:55.21
2
Кили Ходжкинсон
Великобритания
1:55.88
3
Рэвин Роджерс
США
1:56.81
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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Комментарии
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