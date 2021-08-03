Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 11-го дня, таблица

Сегодня, 3 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 26 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (24-28-21), на третьем — Япония (19-6-11).



Россия располагается на пятой позиции: 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали две медали: золото — Муса Евлоев (греко-римская борьба, до 97 кг); бронза — Никита Нагорный (спортивная гимнастика, перекладина).

Торжественная церемония закрытия летней Олимпиады в Токио запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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