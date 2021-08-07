Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 8 августа

Завтра, 8 августа, в заключительный день летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 13 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 8 августа 2021 года

01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон.

05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал.

05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал.

05:30. Баскетбол. Женщины. Финал.

06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал.

06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал).

07:30. Волейбол. Женщины. Финал.

08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал.

08:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал.

09:00. Гандбол. Женщины. Финал.

10:30. Водное поло. Мужчины. Финал.