Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 8 августа

Завтра, 8 августа, в заключительный день летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 13 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 8 августа 2021 года
01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон.
05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал.
05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал.
05:30. Баскетбол. Женщины. Финал.
06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал.
06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал).
07:30. Волейбол. Женщины. Финал.
08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал.
08:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал.
09:00. Гандбол. Женщины. Финал.
10:30. Водное поло. Мужчины. Финал.
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