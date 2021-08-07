Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Расписание Олимпийских игр — 2020, 8 августа, 16-й день, Олимпиада — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 8 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 8 августа, в заключительный день летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 13 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 8 августа 2021 года
01:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон.
05:00. Художественная гимнастика. Групповое многоборье. Финал.
05:20. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Финал.
05:30. Баскетбол. Женщины. Финал.
06:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Кейрин. Финал.
06:25. Велоспорт. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал).
07:30. Волейбол. Женщины. Финал.
08:00. Бокс. Женщины. До 60 кг. Финал.
08:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. До 63 кг. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. Свыше 91 кг. Финал.
09:00. Гандбол. Женщины. Финал.
10:30. Водное поло. Мужчины. Финал.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021