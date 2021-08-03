Тренер женской сборной России по водному поло: против США шансов немного

Старший тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал выход команды в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

В четвертьфинальном матче спортсменки одолели сборную Австралии со счётом 9:8.

«Я хочу поздравить всех игроков и главного тренера команды Гайдукова, который великолепно подготовил сборную в первую очередь психологически. Девочки были стабильны, Карнаух сыграла выше всяких похвал. Мы можем назвать всех 12 человек, которые сегодня были в составе. Выдающийся успех, историческая победа. Мы очень рады, и впереди игры за медали.

Мы хорошо знаем американок. И что тут скажешь? Они нам достались по стечению обстоятельств. Скажу откровенно: шансов немного. Мы с Александром Владимировичем, уверен, подготовим команду к полуфиналу. Но нужно понимать прекрасно, что матч за бронзу в данном формате будет намного важнее. Но я подчеркну, что с американками играть можно. Настрой и характер у команды есть. Мы проведем много времени вместе, изучим видеопросмотры, проведем тактические занятия, поговорим по душам.

Потому что, вы сами понимаете, в каком состоянии мы находились после группового турнира, в котором Венгрия неожиданно, но заслуженно проиграла Китаю. А мы вместо того, чтобы играть полуфинал с венгерками или голландками, вышли совсем на другие команды. Сетка перемешалась! А мы ведь с Александром Владимировичем к одному сопернику готовились. Потом оказалось, что играть со вторым. А затем и третий выпал.

Но тем и прекрасен спорт — когда казалось, что нас уже многие похоронили, команда собралась и доказала всем, что женское водное поло в России существует. И у нас есть потрясающие игроки", — приводит слова Белофастова «Матч ТВ».