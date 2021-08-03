Скалолаз из России Рубцов не сумел квалифицироваться в финал Олимпийских игр — 2020
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Чемпион мира 2009 года в боулдеринге и обладатель золотой медали континентального первенства 2020 года в многоборье, российский скалолаз Алексей Рубцов не сумел пробиться в финальный раунд Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).
На квалификационном этапе Рубцов набрал 960 баллов и занял 13-е место. Однако согласно регламенту в финал проходит лишь топ-8 участников. С первого места в финал вышел француз Макаэль Мавем, со второго — японец Томоа Нарасаки.
Отметим, что на данный момент сборная России на Олимпиаде занимает пятое место в медальном зачёте, в её активе 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия ОИ-2020 запланирована на 8 августа.
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