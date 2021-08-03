Нагорный любовался медалью, Байлз сияла после успешного выступления. Лучшие фото с ОИ-2020

3 августа в Токио на стадионе «Ариакэ Гимнастикс Центр» российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Нагорный показал результат 14,533 балла.

Ранее на ОИ в Токио Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном многоборье и бронзовым призёром — в личном. Также он является серебряным призёром Игр-2016 в командном многоборье.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз прокомментировала завоевание бронзовой медали в упражнениях на бревне на Олимпиаде-2020 в Токио. Байлз показала результат 14,000 балла, золото завоевала китаянка Чэньчэнь Гуань, у которой 14,633 балла.



«Это было очень, очень непросто. Раньше я никогда не сидела на трибунах (до этого Байлз снималась с соревнований на ОИ в Токио. — Прим. «Чемпионата») и не привыкла к такому, поэтому получить ещё одну возможность выступить значило для меня очень многое», — приводятся слова Байлз на официальном сайте МОК.

Лучшие кадры с соревнований по спортивной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.