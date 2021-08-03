В Госдуме отреагировали на слова армянского борца, что для победы надо быть из России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв ответил на слова армянского борца Артура Алексаняна о том, что для победы надо быть из России.

«Борец из Армении наверняка находился в шоке от поединка, поэтому не смог чётко сформулировать свою речь. Можно двояко воспринять значение его высказывания. Мы очень надеемся, что он сказал это по-дружески: таким образом выразил уважение, что проиграть спортсменам из России очень даже почётно и не зазорно.

Пусть Алексанян уточнит свои слова, чтобы не было многозначительности. Сейчас все вокруг начнут изучать, что же он имел в виду на самом деле. Пусть лучше уточнит — в таком случае к нему не будет вопросов и претензий.

Мы поздравляем Евлоева с замечательной победой. Это долгожданный успех! Давайте поздравим и нашего армянского товарища с серебряной медалью», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.