Белорусская легкоатлетка: после событий с Тимановской возвращаться в страну не планирую

Яна Максимова, белорусская легкоатлетка, выступающая в многоборье, заявила, что не собирается возвращаться в Беларусь после ситуации, произошедшей с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
«После всех произошедших событий в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать.
В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Очень хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио на ОИ. Всё это время я двигаюсь и, конечно, хочу продолжать свою спортивную карьеру. Всё ещё верю в себя и очень хочу, чтобы кто-то помог мне в подготовке, ведь в Беларуси у меня не было ни врача, который хотя бы советовал бы, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста.
16 лет я выступала за сборную, которой было абсолютно всё равно. Когда у меня падали результаты, меня отправляли к психологу, хотя я очень сильный спортсмен – и всё наше руководство это знает, но никто не смог помочь мне достичь нужных высот. А ещё я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом», — приводит слова Максимовой фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) в своём «инстаграме».
Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
- 3 августа 2021
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