Борец Алексанян, проигравший Евлоеву, отказался надевать серебро на церемонии награждения
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Армянин Артур Алексанян, проигравший россиянину Мусе Евлоеву в финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), демонстративно отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Алексанян выразил недовольство по поводу исхода схватки. «Надо быть из России, чтобы выиграть», — сказал армянский спортсмен СМИ после поединка, намекнув на предвзятое судейство.
Отметим, что на данный момент сборная России на Олимпиаде занимает пятое место в медальном зачёте, в её активе 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия ОИ-2020 запланирована на 8 августа.
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Новость по темеАрмянский борец Алексанян после поражения от Евлоева: надо быть из России, чтобы выиграть
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