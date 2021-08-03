Борец Алексанян, проигравший Евлоеву, отказался надевать серебро на церемонии награждения

Армянин Артур Алексанян, проигравший россиянину Мусе Евлоеву в финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), демонстративно отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Алексанян выразил недовольство по поводу исхода схватки. «Надо быть из России, чтобы выиграть», — сказал армянский спортсмен СМИ после поединка, намекнув на предвзятое судейство.

Отметим, что на данный момент сборная России на Олимпиаде занимает пятое место в медальном зачёте, в её активе 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия ОИ-2020 запланирована на 8 августа.

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