Александр Карелин поздравил Евлоева с победой на Олимпийских играх

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил российского борца Мусу Евлоева с победой на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 97 кг. В финале Евлоев одолел армянского спортсмена Артура Алексаняна со счётом 5:1.
«Хочу поздравить с победой Мусу Евлоева, воспитанника калининградской школы классической борьбы. Победа на Олимпийских играх в Токио — 50-я золотая медаль в олимпийской копилке советских и российских борцов-классиков, и завоевал её представитель самого западного региона России в далёкой Восточной Азии, подтвердил наши ценности и традиции.
Золото Мусы — результат командной работы актива региональной федерации спортивной борьбы, каждого, кто помогает развивать борцовские дисциплины и пропагандировать правильное отношение к жизни. Это достойный пример для тех мальчишек, которые уже завтра придут в борцовские залы с желанием бороться, преодолевать и побеждать», — приводит слова Карелина «Матч ТВ».
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
- 3 августа 2021
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