Российская гандболистка Скоробогатченко: перед стартовым матчем потряхивало, сейчас проще

Гандболистка олимпийской сборной России Антонина Скоробогатченко поделилась мыслями по поводу подготовки команды к четвертьфинальному матчу против Черногории и рассказала о психологическом состоянии команды.

«В день накануне четвертьфинала мы получили немного свободного времени, а в полдень собрались в тренажерном зале. Он удобно расположен на территории олимпийской деревни, и не надо тратить время на дорогу. Тренажерка очень просторная, и там есть все необходимое. Хорошо позанимались, разогрелись. А после обеда собрались командой изучать видеонарезку моментов в матчах с участием сборной Черногории.

Ни для кого не секрет, что черногорки часто играют предельно жестко. Это очень атлетичная, сплоченная и эмоциональная команда, которая всегда максимально заряжена. Нам по пунктам расписали все важные нюансы гандбола соперниц в защите и атаке. Также уделили время разбору действий отдельных исполнительниц. Особое внимание тренеры обратили на игроков задней линии и их взаимодействия с линейными. В целом ничего необычного — стандартная подготовка через просмотр видео.

Начали настраиваться на четвертьфинал почти сразу после победы над испанками. И чувствуется, что этот настрой запредельный. Все мы вне зависимости от количества проведенного времени на площадке получили отличный заряд позитивных эмоций благодаря трем победам подряд на групповом этапе.

Что касается значимости матча, то лучше чрезмерно не накручивать себя. Просто настраиваемся показать свой лучший гандбол. С волнением, кажется, уже справилась. Вот перед стартовым матчем с бразильянками было действительно непросто, потряхивало. Сейчас уже намного проще", — приводит слова российской гандболистки «Гандбол. Быстрый центр».