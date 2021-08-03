Кристина Тимановская: на контрольной тренировке в Токио я установила два личных рекорда

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оценила решение тренерского штаба страны во главе с Юрием Моисевичем отозвать её заявку на участие в Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) на дистанции 200 метров.
«По приезде в Токио у меня была контрольная тренировка, на которой я установила два личных рекорда. И всё это было направлено на 200 метров. 100 метров были для того, чтобы прочувствовать атмосферу и попытаться показать быстрые секунды.
К сожалению, 100 м не задались по ряду причин, но я была на 100% готова ко второму виду. Он всегда даётся мне проще, и даже если на старте не получилось разбежаться, в первые 30 метров, я отлично набегаю в конце. Мы просили дать мне шанс участвовать в соревнованиях, но, к сожалению, заявка была отправлена слишком поздно (в час ночи).
Как вы говорите, уважаемый главный тренер, это Олимпийские игры? Они на виду у всего мира. А вы хотели поставить в эстафету людей, которые не имеют никакого отношения к этой дистанции. На виду у всего мира!», — написала Тимановская в «сториз» своего «инстаграма».
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- 3 августа 2021
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