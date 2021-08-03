Узбекский тяжелоатлет Джураев о золоте ОИ-2020: сейчас я очень растерян

Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев, который стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио, поделился эмоциями после победы и рассказал, что он думает об олимпийских рекордах, которые ему удалось установить. Спортсмен сумел поднять 193 кг в рывке и 230 кг — в толчке.

«Я не думал, что смогу установить новые олимпийские рекорды и получить эту медаль, поэтому сейчас я очень растерян. Это не только моя медаль, это медаль всей страны. Я посвящаю свою победу празднику годовщины провозглашения независимости Узбекистана.

Не могу поверить, что выиграл Олимпиаду. Я рад, что смог осуществить мечту отца. Мне очень приятно быть здесь сегодня. Я ценю всех, кто меня поддерживал. Вы проделали весь этот путь ради меня. Спасибо вам», — рассказал Джураев после победы.