Чен раскритиковала попытку тренеров включить Тимановскую в состав эстафеты 4х400 метров

Российская легкоатлетка, чемпионка мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен критически высказалась о решении тренерского штаба сборной Беларуси во главе с Юрием Моисевичем заявить легкоатлетку Кристину Тимановскую в состав эстафеты 4х400 метров.
«Если специализируешься в коротком спринте – 100 и 200 метров, то 400 метров – это марафон, добежать практически невозможно. То есть, если и добежишь, то два месяца будешь отходить от этого бега. Просто этим людям, которые ей предложили взять и пробежать 400, нужно однажды самим взять и пробежать эту дистанцию», — сказала Чен в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Тимановская в социальных сетях возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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- 3 августа 2021
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