Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Чен раскритиковала попытку тренеров включить Тимановскую в состав эстафеты 4х400 метров на Олимпиаде-2021

Чен раскритиковала попытку тренеров включить Тимановскую в состав эстафеты 4х400 метров
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка, чемпионка мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен критически высказалась о решении тренерского штаба сборной Беларуси во главе с Юрием Моисевичем заявить легкоатлетку Кристину Тимановскую в состав эстафеты 4х400 метров.

«Если специализируешься в коротком спринте – 100 и 200 метров, то 400 метров – это марафон, добежать практически невозможно. То есть, если и добежишь, то два месяца будешь отходить от этого бега. Просто этим людям, которые ей предложили взять и пробежать 400, нужно однажды самим взять и пробежать эту дистанцию», — сказала Чен в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Тимановская в социальных сетях возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Новость по теме
Кристина Тимановская: на контрольной тренировке в Токио я установила два личных рекорда
«Все обожгутся, не одна ты». Как бегунью Тимановскую заставляли молча покинуть Олимпиаду «Все обожгутся, не одна ты». Как бегунью Тимановскую заставляли молча покинуть Олимпиаду
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021