Анита Влодарчик — о золоте Олимпийских игр: я мечтала стать королевой метания молота

Польская легкоатлетка Анита Влодарчик, завоевавшая золотую медаль на летней Олимпиаде в Токио (Япония) в метании молота прокомментировала своё выступление на Играх. Она поделилась мыслями о том, что стала первой спортсменкой, выигравшей три олимпийских золота в личном зачёте этого вида программы.
«Чувствую себя хорошо. Я мечтала стать королевой метания молота. Незадолго до соревнований я получила травму, но довольно быстро восстановилась. Рада, что получилось выиграть олимпийскую медаль», — сказала спортсменка после победы.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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