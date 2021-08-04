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Анита Влодарчик — о золоте Олимпийских игр: я мечтала стать королевой метания молота

Анита Влодарчик — о золоте Олимпийских игр: я мечтала стать королевой метания молота
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Польская легкоатлетка Анита Влодарчик, завоевавшая золотую медаль на летней Олимпиаде в Токио (Япония) в метании молота прокомментировала своё выступление на Играх. Она поделилась мыслями о том, что стала первой спортсменкой, выигравшей три олимпийских золота в личном зачёте этого вида программы.

«Чувствую себя хорошо. Я мечтала стать королевой метания молота. Незадолго до соревнований я получила травму, но довольно быстро восстановилась. Рада, что получилось выиграть олимпийскую медаль», — сказала спортсменка после победы.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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