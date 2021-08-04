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Олимпийские игры — 2020, 4 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

Олимпийские игры — 2020, 4 августа: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций
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4 августа в двенадцатый день Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) будет разыграно 5 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День 12-й, 4 августа. Расписание телетрансляций

00:25. Плавание. Женщины. Открытая вода 10 км. «Матч ТВ»
02:55. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами. Финал. Первый канал
03:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Россия — Норвегия. Первый канал
03:25. Гребля на байдарках и каноэ. «Матч ТВ»
03:30. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал. Россия — Черногория. Первый канал
05:00. Борьба. «Россия 1»
06:30. Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. «Матч ТВ»
07:55. Бокс. «Матч ТВ»
08:25. Парусный спорт. 470. Мужчины. Финал. «Матч! Страна»
09:25. Парусный спорт. 470. Женщины. Финал. «Матч! Страна»
09:30. Велоспорт. Мужчины. Трек. Спринт. «Россия 1»
09:50. Прыжки в воду. Женщины. «Матч ТВ»
10:50. Скалолазание. Женщины. Комбинация. Лазание на скорость. Матч! Страна
11:55. Скалолазание. Женщины. Комбинация. Боулдеринг. «Матч! Страна»
12:25. Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м, 800 м. Финалы. «Матч ТВ»
13:25. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал. Первый канал
13:45. Тяжёлая атлетика. Мужчины. +109 кг. «Матч! Арена»
15:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Россия — Германия. Первый канал
15:05. Скалолазание. Женщины. Комбинация. Лазание на трудность. «Матч! Страна»
15:30. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал. Россия — Бразилия. «Россия 1».

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